Руководитель Ростуризма прокомментировала сообщения о "QR-кодах для путешествий по России"

1 сен. 12:25

Глава Ростуризма Зарина Догузова опровергла опубликованную в СМИ и соцсетях информацию о якобы обязательных QR-кодах для путешествий по стране.

"Внимание! Эта информация не соответствует действительности! Никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок", - написала она в своем Telegram-канале.

Догузова пояснила, что на самом деле имеется в виду запуск системы электронной путевки, которая сегодня заработала в тестовом режиме. Она повысит прозрачность отрасли и защиты прав туристов.

Руководитель ведомства уточнила, что туроператоры добровольно вносят в систему сведения о проданных турах, каждый тур будет автоматически получать специальный идентификатор, исключительно для учета купленных туров и удобства туристов, которые смогут в любой момент можно было проверить информацию. "От туриста ничего дополнительно не требуется", - заверила глава Ростуризма.