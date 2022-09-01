НАТО взяла назад свои поздравления Турции с Днем победы

1 сен. 12:05

Штаб сухопутных войск НАТО удалил в соцсетях поздравления Анкаре с Днем победы в битве при Думлупынаре в 1922 году после того, как Греция подала протест, пишет Афинское агентство новостей АМНА.

Находящийся в турецком Измире штаб НАТО опубликовал 30 августа в Twitter пост, в котором говорится о 100-летии независимости Турции. "Мы присоединяемся к нашим турецким союзникам в НАТО и за ее пределами в праздновании их Победы и Дня турецких вооруженных сил", - сказано в тексте.

В греческом МИД заявили, что постпред Греции при НАТО обратился с протестом к генсеку альянса, сообщив о неприемлемости данного поздравления.