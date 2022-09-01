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В "Лукойле" назвали причину смерти Равиля Маганова

"Лукойл"

Председатель совета директоров ПАО "Лукойл" Равиль Маганов скончался после тяжелой болезни. Об этом заявили в пресс-службе компании.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель Совета директоров ПАО "Лукойл" Равиль Маганов", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что Равиль Маганов "внес неоценимый вклад" в развитие не только "Лукойла", но и всей российской нефтегазовой отрасли.

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщил, что Маганов был найден мертвым в Центральной клинической больнице в Москве, куда он был госпитализирован с сердечным приступом.

ФОТО "Лукойл"
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