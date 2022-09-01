Почти 50 тыс россиян заболели COVID-19 за сутки

1 сен. 11:53

За минувшие сутки в России выявили 49 761 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 7 242, в Санкт-Петербурге – 3 152, в Подмосковье – 2 641. В Краснодарском крае - 2 128, в Ставропольском крае - 875, в Крыму - 525, в Дагестане - 227, в Кабардино-Балкарии - 190, в Адыгее - 70, в Карачаево-Черкесии - 87, в Чечне - 33, в Северной Осетии - 102, в Ингушетии - 35.

Общее число инфицированных в России достигло 19 578 730.

Госпитализированы за сутки 4 128 человек. Выздоровели 38 940 пациентов, за все время - 18 635 574.

Умерли за сутки 95 человека, с начала пандемии - 384 441.