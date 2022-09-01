СМИ: Россия бросила вызов Западу, сблизившись с Китаем и Индией

1 сен. 11:38

Российский лидер Владимир Путин приглашением Китая и Индии на военные учения "Восток-2022" бросает вызов Западу, сообщает газета Bloomberg.



"Таким образом он противодействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине", - пишет издание.

В публикации сказано, что Индия не заняла чью-либо сторону в украинском вопросе из-за тесных отношений с Москвой, несмотря на западное давление.



"Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения", - добавили журналисты.