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Все дети Казахстана будут получать на специальные счета средства из Нацфонда

Все дети Казахстана будут получать на специальные счета средства из Нацфонда

Средства от инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана будет направляться на счета, специально созданные для всех детей страны, об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу.

"Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе "Нацфонд - детям", - отметил глава государства.

"Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия", - пояснил президент.

Когда дети достигнут совершеннолетия, они смогут потратить эти суммы на покупку жилья и получение образования, получая по сути путевку во взрослую жизнь.

Таким образом, подчеркнул Токаев, Фонд будет действительно национальным, работая на благо народа.

Президент добавил, что инициатива нуждается в тщательной проработке, поэтому проект стартует с 1 января 2024 года.

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