Все дети Казахстана будут получать на специальные счета средства из Нацфонда

1 сен. 11:33

Средства от инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана будет направляться на счета, специально созданные для всех детей страны, об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу.

"Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе "Нацфонд - детям", - отметил глава государства.

"Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия", - пояснил президент.

Когда дети достигнут совершеннолетия, они смогут потратить эти суммы на покупку жилья и получение образования, получая по сути путевку во взрослую жизнь.

Таким образом, подчеркнул Токаев, Фонд будет действительно национальным, работая на благо народа.

Президент добавил, что инициатива нуждается в тщательной проработке, поэтому проект стартует с 1 января 2024 года.