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Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в августе

"Вестник Кавказа"

Публикуем самые яркие снимки месяца

Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в августе
Зрители седьмого международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в августе
Открытие "Ночи кино" в кинотеатре "Художественный" в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в августе
Горожане в жаркую погоду в Александровском саду в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в августе
Участник военного-симфонического оркестра Египта во время выступления в ЦПКиО имени Горького в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в августе
Псковское озеро
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в августе
Посетители фестиваля "Цветочный джем: Тропическое лето" в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в августе
Участница аниме мероприятия TRIPL F на " Красном Октябре" в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в августе
Люди у "арбузного" фонтана в ГУМе
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в августе
80-летие Муслима Магомаева в Леонтьевском переулке в Москве у памятника музыканту
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в августе
Посетители уличного кафе в центре Москвы
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в августе
Отдыхающие у площади Павелецкого вокзала в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в августе
Открытие выставки "Пять стихий чая" в Музее Востока в Москве
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