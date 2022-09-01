Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в августе

Зрители седьмого международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве

Открытие "Ночи кино" в кинотеатре "Художественный" в Москве

Горожане в жаркую погоду в Александровском саду в Москве

Участник военного-симфонического оркестра Египта во время выступления в ЦПКиО имени Горького в Москве

Псковское озеро

Посетители фестиваля "Цветочный джем: Тропическое лето" в Москве

Участница аниме мероприятия TRIPL F на " Красном Октябре" в Москве

Люди у "арбузного" фонтана в ГУМе

80-летие Муслима Магомаева в Леонтьевском переулке в Москве у памятника музыканту

Посетители уличного кафе в центре Москвы

Отдыхающие у площади Павелецкого вокзала в Москве