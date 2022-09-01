Склад с игрушками горел с утра в Пятигорске

1 сен. 10:23

Крупный пожар произошел сегодня в Пятигорске, об этом сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В 06:00 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о пожаре на автодороге Пятигорск - Георгиевск. Ему присвоили повышенный ранг № 2. Оказалось, что горит склад с игрушками.

В 6:23 пожар был локализован на площади 500 кв м.

Открытое горение было ликвидировано в 7:24, полностью пожар был ликвидирован в 7:40.

Погибших и пострадавших нет.

С огнем боролись 67 человек и 17 единиц техники.