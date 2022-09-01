Путин поздравил Узбекистан с Днем независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости Узбекистана.
В письме он отметил, что республика добилась больших успехов в экономике и социальной сфере, а также по праву пользуется высоким авторитетом на международной арене и грает ключевую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.
Также Путин подчеркнул, что двусторонние отношения России и Казахстана динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями страны обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных связей.
"Это, несомненно, отвечает интересам дружественных народов России и Узбекистана, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", - добавил он.
В заключение президент России пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов, а гражданам Узбекистана - счастья и благополучия.