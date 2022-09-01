Экономика Казахстана пойдет по новому курсу

1 сен. 9:57

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провозгласил новый экономический курс с отходом от чрезмерного вмешательства государства.

"Приоритетами нового экономического курса станут: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех", - заявил он в послании народу.

Президент отметил, что одним из ключевых факторов станет правильное распределение национального дохода. Также он выступил с предложением ввести налог на роскошь, не затрагивающий интересы среднего класса.

"Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь", - добавил глава республики.