Токаев заявил о важности казахского и русского языков

1 сен. 9:42

Дети должны знать и казахский, и русский языки, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время послания к народу на совместном заседании палат парламента.

"Мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, - сказал он, призвав не идти на поводу у популистов.

Токаев считает, что "подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах".