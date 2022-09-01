Токаев назначил внеочередные выборы президента Казахстана на эту осень

1 сен. 9:19

В Казахстане пройдут досрочные президентские выборы, об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время послания народу.

По его словам, политические реформы реализуются по формуле "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство", так что он должен быть незыблемой основой общества.

"Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", - заявил глава государства.

Токаев также подчеркнул необходимость пересмотреть число сроков полномочий президента и их длительность. "Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - сказал он.

Глава государства отметил, что все институциональные изменения в рамках конституционной реформы должны быть законодательно завершены в этом году. "Они приведут к увеличению числа политических партий, усилению политической конкуренции, будут способствовать появлению новой волны народных избранников. Представительные органы власти, избранные по старым образцам, должны регулярно обновляться, проходя внеочередной избирательный цикл", - заявил Токаев.