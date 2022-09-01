1 сен. 8:58

С 1 сентября в России меняются правила техосмотра автомобилей, в частности, уменьшится количество обязательных требований при прохождении ТО для легковых машин, автобусов и грузовиков, - сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь транспортное средство можно не проверять на наличие повреждений или коррозии тормозных трубок. Также во время прохождения ТО не станут обращать внимание на отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и нерабочее штатное противоугонное устройство. Перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта, - передает РИА Новости.

При этом, согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь в машине.

Есть и новые пункты проверки – это выявление подсоса воздуха двигателем или утечки отработавших газов в обход системы выпуска.