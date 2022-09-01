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В турецкий порт Текирдаг прибыл танкер с подсолнечным маслом с Украины

В турецкий порт Текирдаг прибыл танкер с подсолнечным маслом с Украины

Танкер Oris Sofi, перевозящий растительное масло с Украины, сегодня ночью прибыл в турецкий порт Текирдаг, - свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Танкер вышел из украинского порта Южный 27 августа. На его борту находится 5,9 тыс т подсолнечного масла. Выход судна одобрил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Вывоз сельхозпродукции из этой страны ведется по гуманитарному коридору, который контролируют представители СКЦ. Они же досматривают каждое судно перед входом в Босфор. Аналогичные меры принимаются в отношении порожних сухогрузов, которые направляются на Украину, - передает ТАСС. 

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