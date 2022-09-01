Эрдоган: Греция намерена дестабилизировать регион

1 сен. 7:59

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Греции в отношении ВВС Турции в Эгейском море являются частью плана по дестабилизации ситуации в регионе.

"Мы прекрасно осознаем истинные причины, стоящие за попытками ущемления прав Турции в Восточном Средиземноморье. Мы также в курсе целей сил и кругов, которые сегодня бесплатно вооружают террористов у границ Турции, хотя в свое время отказывались передавать за деньги оружие Анкаре", - цитирует Эрдогана турецкое информационное агентство ANADOLU.

Турецкий лидер выразил мнение, что греческие провокации стали "частью плана по дестабилизации ситуации в регионе". "Мы также видим, кому помогает сегодня НАТО, где в свое время не оказали должной поддержки Турции на фоне роста угроз нацбезопасности", - сказал он.

В ответ на угрозы нацбезопасности страна делает ставку на развитие отечественного оборонпрома, - добавил Эрдоган.