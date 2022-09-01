Ночное массовое ДТП в Дагестане убило шесть человек

1 сен. 7:43

Минувшей ночью на трассе в Унцукульском районе Дагестана столкнулись три автомобиля, погибли шесть человек, один пострадал, - сообщает пресс-служба МВД по республике.

"По предварительной информации, приблизительно в 23:00 мск, на 10-м км автодороги "Шамилькала - Временный" в Унцукульском районе, водитель автомобиля "ВАЗ-2112" при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями "LADA Granta" и "ВАЗ-21093". В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погибли шесть человек, один человек пострадал", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, которая уточняет обстоятельства происшествия и личности участников автоаварии.