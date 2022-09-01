В России может появиться новый учебник истории

1 сен. 7:28

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника истории России, правдиво освещающего ее с учетом всего многообразия фактов и событий.

"Невозможно переоценить воспитательную роль гуманитарных дисциплин, в первую очередь, истории. В 2013 году президент России выступил с инициативой подготовки для общеобразовательной школы единой линейки учебников. Такая работа проделана. И все же полного удовлетворения ее результатами нет ни у педагогов, ни в научной среде, ни в обществе", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте СФ ко Дню знаний, передает РИА Новости.

Речь идет об освещении в учебниках отечественной истории, ее нового и новейшего периодов. "Я имею в виду наличие в некоторых из них двусмысленных трактовок, оценок, нечеткой расстановки акцентов", - написала законодатель.

Спикер Совфеда считает, что изменению ситуации "способствовало бы проведение конкурса на создание учебника истории России, освещающего ее действительно правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий".

"Важно, чтобы конкурс был широкий, открытый, прозрачный для общественности. Его итоги должна подвести авторитетная комиссия, состоящая из крупных ученых, опытных педагогов, представителей заинтересованных общественных организаций, органов государственной власти", - добавила она.