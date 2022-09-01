Югу России объявлен высший уровень пожароопасности

1 сен. 7:15

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов, - предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности прогнозируются на территории большинства субъектов Приволжского, Южного и Центрального федеральных округов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС, передает РИА Новости.

Также сохраняется опасность возникновения крупных природных пожаров на территории Коми, Мурманской, Вологодской, Новгородской и Архангельской областей.