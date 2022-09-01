СМИ: страны G7 определились с предельными ценами на российскую нефть

1 сен. 6:57

Уже завтра, 2 сентября, министры финансов стран G7 представят план по установлению предельной цены на российскую нефть, - пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Министры финансов "семерки" в пятницу во время виртуальной встречи, как ожидается, выпустят одобрение плана по установлению предельной цены и возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию", - сообщило издание, передает РИА Новости.

Представление плана по установлению предела цен ожидается к концу недели, поскольку западные финансовые чиновники рассчитывают выработать действенную политику к декабрю, - говорится в материале.

"Чиновники пытаются решить несколько сложных вопросов о том, как будет работать ограничение цен", - уточнило издание.