СМИ: севший на мель сингапурский танкер прервал навигацию в Суэцком канале

1 сен. 6:28

Танкер под флагом Сингапура сель на мель в Суэцком канале, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.

Из-за этого в Суэцком канале прервалась навигация, - сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Youm7.

"Нефтяной танкер грузоподъемностью 64 тыс т и длиной 252 м сел на мель в Суэцком канале, что привело к приостановке судоходства в пределах провинции Суэц", - говорится в публикации.

Напомним, в прошлый раз водоток перекрылся 23 марта 2021 года, когда на мель сел контейнеровоз Ever Given длиной 400 м, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы. Судно перегородило канал на шесть дней, в операции по снятию Ever Given с мели участвовали более 15 буксиров. При этом последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли водоток только 3 апреля.