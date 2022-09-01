Россияне празднуют День знаний

1 сен. 6:11

Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах.

1 сентября – начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.

С 1 сентября в каждой российской школе в начале учебной недели будет исполняться гимн и поднятие государственного флага, а всего в нынешнем году в России пойдут в школу около 2,5 миллионов первоклассников.

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний и отметил, что в каждом из них заложен огромный потенциал.

"Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года. Сегодня, в какой бы класс вы ни пошли, у вас начинается новый, ответственный этап, полный удивительных открытий, общения со сверстниками, с вашими учителями", – сказал Кравцов в видеопоздравлении, опубликованном на странице Минпросвещения во "ВКонтакте", передает РИА Новости.

"Вас ждет насыщенный учебный год, который, уверен, откроет много нового. В этот день хотел бы подчеркнуть, что в каждом из вас заложен огромный потенциал", – добавил он.

По его словам, очень важно, чтобы школьники нашли применение своему потенциалу, реализовав себя в интересном предмете, творчестве, спорте.

"Хотел бы пожелать вам не бояться ставить перед собой самые смелые цели. Дорогие ребята, вы получаете качественное образование, осваиваете востребованные навыки, а значит, должны чувствовать уверенность в своих силах. Знайте, что вас всегда поддерживают родные, близкие и, конечно, педагоги", - отметил глава ведомства.

Именно учителя формируют важнейшую основу для развития детей, наполняют школы своей энергией, теплом и самоотдачей, - добавил министр.