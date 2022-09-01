Модернизация тепловых сетей Кизилюрта и Хасавюрта завершится нескоро

1 сен. 5:25

В 2024 году планируется завершить модернизацию тепловых сетей Кизилюрта и Хасавюрта, сообщает пресс-служба Минстроя Дагестана.

"Модернизация тепловых сетей частично коснется двух городов Дагестана. Так, в Кизилюрте построят блочно-модульные котельные и тепловые сети в МКР 0, 1 и 2, а в Хасавюрте отремонтируют котельные, обслуживающие многоэтажные дома и общественные здания", - сказано в сообщении.

Завершить работу планируется в 2024 году.

В ведомстве уточнили, что современный подход позволит навсегда отказаться от устаревшей инфраструктуры.