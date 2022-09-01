Кубань благоустраивает "степные" пляжи 

1 сен. 0:22

В Краснодарском крае развивают альтернативный рекреационный туризм - для купания в регионе подходит не только море, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

"Практически в каждом районе есть река, озеро куда всегда приходят отдохнуть местные жители. Ничего не мешает благоустроить эти места, сделать их современными, например, как в Курганинске. <…> Сейчас это один из лучших "степных" пляжей края", - сообщил Кондратьев.

Также преобразились пляжи на озере Круглом в Горячем Ключе, на реке Средняя Челбаска в Каневском районе, в Кореновске на берегу реки Бейсужек.

Всего на Кубани уже оборудовали 16 "степных" пляжей, еще 16 будут благоустроены в будущем.

"Подобные объекты должны появляться по всему краю. Они меняют жизнь людей в лучшую сторону, создают комфортную среду. На сегодняшний день дополнительно определены еще 16 территорий, где можно организовать пляжи. Они расположены в Краснодаре, Армавире, Белоглинском, Брюховецком, Выселковском, Тбилисский и других районах", - заявил глава региона.