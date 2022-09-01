Узбекистан и Китай будут снимать совместные фильмы

1 сен. 1:34

Первый международный узбекско-китайский онлайн-кинофорум "Свет с Востока" собрал представителей киноиндустрии двух стран, было принято решение о совместном производстве фильмов.

Сотрудничество Узбекистана и Китая в сфере кинематографа находится в активной фазе, отметил советник министра туризма и культурного наследия Турсунали Кузиев. "Однако стоит отметить, что кооперация в области совместного кинопроизводства находится не на должном уровне. При этом у обеих сторон имеются желание и огромные ресурсы, а объединяющий нас древний Великий шелковый путь дарит нам богатый тематический потенциал", – сказал он.

Кинофорум позволит больше узнать о культурном наследии друг друга, укрепить дружеские связи.

"Это событие послужит хорошим толчком для создания новых, красочных и содержательных фильмов. Точек соприкосновения очень много. Сейчас перед нами стоит задача согласовать конкретные моменты: какие творческие идеи мы можем реализовать совместно с китайскими коллегами", – пояснил глава кинокомпании Shayxontohur Film Гайбулла Раззаков.

Мероприятие было посвящено 30-летию дипломатических отношений между Узбекистаном и Китаем.