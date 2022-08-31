Кисловодск окружит автодорога 

31 авг. 23:56

В ставропольском Кисловодске появится кольцевая автодорога, которая пройдет по территориям, присоединенным к городу в 2021 году, сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Планируется, что средства на строительство будут привлечены в рамках утвержденных правительством РФ мероприятий по комплексному развитию Кисловодска до 2030 года.

"В рамках программы развития Кисловодск приступил к разработке концепции новой кольцевой автодороги. Магистраль пройдет по новым территориям Кисловодска, которые были присоединены к городу-курорту в прошлом году в целях расширения городской территории и их вовлечения в туристический оборот. Стоимость автомагистрали оценивается в 20 млрд рублей", - сказал он.

Далее Моисеев отметил, что, кроме улучшения транспортной доступности курортной зоны и городских районов Кисловодска, кольцевая дорога позволит вовлечь в туристический оборот присоединенную к городу-курорту живописную территорию площадью более 6,5 тыс га для создания новых средств размещения и других туристических локаций.