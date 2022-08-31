Представитель администрации Эрдогана обвинил Reuters в фейках

31 авг. 23:22

Глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун обвинил агентство Reuters в публикации недостоверных и фейковых новостей о стране.

По его словам, Reuters делает это не в первый раз.

Чиновник заявил, что Reuters распространяло дезинформацию, направленную против Турции, в разгар активности "ИГИЛ" (запрещенная в РФ террористическая организация), в то время как страна делала все, чтобы уничтожить ее. В действительности же, уверен Алтун, речь шла о попытке скрыть, что власти некоторых стран запада закрывали глаза или даже способствовали притоку иностранных боевиков в Сирию.

"Reuters также исказило заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, когда Турция предпринимала начальные шаги при переходе на президентскую систему правления, и в итоге им пришлось править новость", - напомнил глава управления.

Алтун добавил, что Reuters выполняло задание в рамках экономических и финансовых операций против Турции, и призвал его журналистов публиковать только реальные факты.

Ранее сегодня агентство разместило статью о том, что турецкие СМИ подвергаются цензуре со стороны властей, включая самого Алтуна и его ведомства.