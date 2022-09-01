Эпоха доллара подходит к концу

В августе доллар поднялся до 20-летнего максимума, и некоторые аналитики прогнозируют его дальнейший рост могущественного доллара. Но опыт показывает, что доллар ближе к пиковому значению, чем к последующему росту. Как отмечает Financial Times, стоимость доллара по отношению к других основным валютам на данный момент на 20% выше долгосрочной тенденции и пика, достигнутого в 2001 году. С начала 1970-х подъем доллара длился семь лет, текущий продолжается 11-й год. Более того, фундаментальный дисбаланс не предвещает ничего хорошего для доллара.

Дефицит счета текущих операций, постоянно превышающий 5% ВВП, сигнализирует о грядущей финансовой проблеме. Такая ситуация наиболее типична для развитых стран, хотя и случается редко. Обычно в ней оказываются склонные к кризисам страны, в частности, Испания, Португалия и Ирландия. Дефицит американского счета текущих операций приближается к 5%. Этот показатель был превышен лишь раз с 1960-х годов во время падения доллара после 2001 года.

США задолжали миру $18 трлн или 73% от ВВП, что гораздо больше 50%, которые зачастую предшествовали прошлым валютным кризисам. Инвесторы, как правило, отказываются от доллара, когда американская экономика замедляется по сравнению с остальным миром. В последние годы США росли значительно быстрее, чем в среднем другие развитые экономики, но рост замедлится в последующие годы.

Если доллар ожидает падение, вопрос в том, сколько продлится этот период, и будет ли падение настолько глубоким, чтобы угрожать статусу самой благонадежной валюты в мире. Доллар сохраняет статус резервной валюты уже более ста лет, и его правление длится дольше, чем большинства других резервных валют. Доллар подкрепляется слабостью конкурентов. Позиции евро были подобраны финансовыми кризисами, а юань в значительной степени управляется государством.

Кроме валют "большой четверки" - США, Европы, Японии и Великобритании - есть категория ”других валют”, куда входят канадский и австралийский доллары, швейцарский франк и юань. На сегодняшний день они составляют 10% мировых запасов, увеличившись с 2% в 2001 году.

Их рост, ускорившийся во время пандемии, в основном случился за счет американского доллара. Сейчас доля доллара в золотовалютных резервах составляет 59% - это самый низкий уровень с 1995 года. Цифровые валюты сейчас кажутся не конкурентоспособными, но по-прежнему остаются альтернативой в долгосрочной перспективе.

Вполне вероятно, что на следующем этапе будет не единственная резервная валюта, а валютные блоки

Страны Юго-Восточной Азии всё чаще рассчитываются друг с другом в обход доллара. Малайзия и Сингапур - среди государств, заключивших подобного рода соглашения с Китаем, который предлагает попавшим в затруднительное положение странам финансовую поддержку в юанях. Центральные банки от Азии до Ближнего Востока создают двусторонние валютные своп-линии, намереваясь снизить свою зависимость от доллара.

Сегодня доллар подпитывается собственным статусом безопасной валюты, в то время как большинство мировых рынков распродают свои акции. Но инвесторы не спешат скупать американские облигации. Они сокращают свои риски по всем направлениям и держат наличные в долларах. О вотуме доверия американской экономике речь не идет. Стоит вспомнить аналитиков, которые призывали покупать акции технологических компаний на недавнем пике их стоимости по той же причине отсутствия альтернативы. Всё кончилось плохо. Не стоит обманываться сильным долларом. Его эпоха подходит к концу.