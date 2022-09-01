Россия обеспечила продовольственную безопасность Египта на семь месяцев

Недавно Египет приобрел 240 тыс. тонн пшеницы напрямую у России, и правительство продолжает разрабатывать планы по предотвращению продовольственного кризиса и сохранению местных запасов. Как отмечает Al-Monitor со ссылкой на Министерство внутренней торговли и снабжения Египта, государственный закупщик пшеницы, Главное управление по поставкам товаров, подписало контракт на закупку российской пшеницы. Российские грузы с зерном, которые прибудут в страну 20 сентября - 10 ноября, увеличат стратегические запасы импортной пшеницы.

Хотя Египет официально не назвал закупочную цену, Reuters со ссылкой на трейдеров сообщил, что она составила $368 за тонну. 9 августа министр внутренней торговли и снабжения Али Аль-Мосели рассказал, что страна импортировала 1,8 млн тонн пшеницы с начала украинского кризиса в феврале. Источник из министерства внутренней торговли и снабжения сообщил Al-Monitor, что новые поставки российской пшеницы очень важны, учитывая, что Россия - крупнейший поставщик Египта в последние годы.

По его словам, египетскому правительству за полгода удалось справиться с импортным кризисом за счет диверсификации источников поставок. Власти подписали контракты на поставки пшеницы с несколькими странами, включая Францию, Румынию, Болгарию и Индию, надеясь, что ситуация на мировом рынке стабилизируется. Источник добавил, что стратегических запасов пшеницы стране хватит на следующие семь месяцев.

Исходя из направленного в мае египетским правительством Всемирному банку документа с просьбой о предоставлении $500 млн на закупку пшеницы, на импорт приходится около 62% общего потребления пшеницы в стране, и 60% импорта обеспечивается Россией. Всемирный банк одобрил запрос в конце июня.

Али аль-Идрисси, профессор экономики в каирском Городе культуры и науки, член Египетского общества политэкономии, статистики и законодательства рассказал Al-Monitor, что импорт из России - ”важнейшая часть усилий Египта по обеспечению продовольственной безопасности”. Он объяснил, что контракты обеспечат потребности страны на 2023 год, а нынешних запасов хватит на семь месяцев. По словам аль-Идрисси, заключение зерновых контрактов с Россией стало возможным, благодаря крепким дипломатическим и политическим отношениям между Каиром и Москвой, которые позитивно отражаются на экономических и торговых связях двух стран.

Рашад Абдо, руководитель Египетского форума экономических и стратегических исследований, говорит, что ”Египет сохранил политические и экономические отношения с Россией во время конфликта с Украиной и Западом, что помогло защитить интересы и общие проекты, в том числе импорт пшеницы и строительство АЭС Эль-Дабаа”.

Reuters ссылается на два источника, которые отмечают возможность дальнейших прямых закупок. В конце июля Аль-Мосели рассказал, что египетское правительство закупило 4 млн тонн местной пшеницы у фермеров за 23 млрд египетских фунтов ($1,2 млрд). А в конце июня министерство сельского хозяйства США сообщило, что импорт пшеницы в Египте составил 3,32 млн тонн за первые пять месяцев года, снизившись с 4,35 млн тонн за тот же период 2021 года из-за ситуации на Украине и последовавшего беспрецедентного роста мировых цен.

Достигнутое в июле российско-украинское соглашение по экспорту украинской пшеницы может ослабить продовольственный кризис.

По словам аль-Идрисси, египетское правительство строит современные зернохранилища во всех провинциях и стремится увеличить местное производство пшеницы, стимулируя фермеров, в частности, за счет предоставления удобрений. Реда Мухаммед Али, глава Национальной пшеничной кампании министерства сельского хозяйства и мелиорации, еще в мае говорил, что Египет стремится увеличить количество территорий, засеянных пшеницей с 3,6 млн до 5 млн федданов за ближайшие три года. ”Египту важно обеспечить свою потребность в пшенице на следующий год, потому что мы не знаем, что будет дальше, - говорит Абдо. - Может разгореться новый кризис, а российские и украинские поставки будут не доступны. Пшеница - один из элементов, обеспечивающих национальную безопасность наших граждан”.