Россия и Иран увеличили товарооборот почти на 50%

31 авг. 22:52

Товарооборот между Россией и Ираном за полгода составил 2,7 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"За январь-июль текущего года товарооборот составил $2,7 млрд - на 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.

В ведомстве также заявили о прогрессе на переговорах по полноформатному соглашению о свободной торговле Ирана с ЕАЭС.

"Состоялось уже четыре раунда консультаций, ожидаем, что искомый результат будет достигнут как можно скорее. Это позволит придать дополнительный импульс двустороннему торгово-экономическому взаимодействию, объемы которого продолжают расти", - отметили в пресс-службе.