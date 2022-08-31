Туристов в Железноводске будут информировать "умные" метеотабло 

31 авг. 22:49

В скором времени в наиболее посещаемых местах Железноводска будут установлены информационные стойки, которые проинформируют население о погодных условиях, - сообщил глава города-курорта Евгений Бакулин.

"Мы приняли решение установить "умные" информационные стойки, которые будут сообщать населению о погодных условиях для предупреждения неблагоприятной погоды. Они помогут быстро оценить ситуацию на улице не только экстренным службам или водителям, но и просто метеозависимым людям", - рассказал Бакулин.

Пока будут установлены пять метеотабло: на въезде в город, на Лермонтовском терренкуре, причем с двух его сторон, на смотровой площадке в Курортном парке и на Каскадной лестнице.

"В силу того, что мы находимся в горной местности у нас, возникает частая угроза ЧП. В скором времени о таких чрезвычайных погодных условиях (снег, гололед, дождь, туман, метель, град) будет предупреждать световое табло", - поведал глава Железноводска.