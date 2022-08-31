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Турецкую экономику стимулируют расходами напуганные инфляцией потребители

Bloomberg
Турецкую экономику стимулируют расходами напуганные инфляцией потребители

Турецкая экономика продвигается вперед быстрее, чем ожидалось: 24-летний максимум инфляции побуждает потребителей делать покупки сейчас в ожидании более высоких цен. ВВП Турции в годовом исчислении вырос на 7,6% во втором квартале, выше 7,5-процентного увеличения в предыдущие три месяца и прогноза экономистов, опрошенных Bloomberg. Квартальный рост ВВП ускорился до 2,1% с учетом сезонных колебаний и количества рабочих дней - его темпы быстрее, чем предполагали опрошенные аналитики.

Растущий внутренний спрос наряду с экспортом - основные двигатели экономики, помогающие справиться с нехваткой инвестиций. Потребление домохозяйств выросло на 22,5% по сравнению с годом ранее. Хотя подъем может оказаться недолговременным, а замедление прогнозируется уже в третьем квартале, благодаря зафиксированному росту турецкая экономика, оцениваемая в $800 млрд, стала одна из самых быстрорастущих среди стран G20. Столкнувшись с необходимостью искать компромисс между ростом и инфляцией накануне выборов в следующем году, Турция сделала выбор в пользу экономической модели, где в приоритете экспорт, производство и занятость, а не ценовая и валютная стабильность.

Руководство Турецкий придерживается политики низких ключевых ставок, надеясь на людей и компаний справиться с ежегодным ростом цен, который, вероятно, превысит уровень в 80% на фоне рекордно слабой лиры.  ”Данные о ВВП за второй квартал удивляют большим, чем ожидалось ростом, за счет увеличения потребления домохозяйств. Мы предполагаем, что во втором полугодии экономика значительно замедлится, поскольку инфляция окажет своё воздействие на потребление, и более слабый рост в Европе приведет к снижению экспорта”, - говорит экономист Селва Бахар Базики. 

В попытке защитить потребительские расходы от инфляции в июле правительство объявило о промежуточном повышении минимальных заработных плат на 30%. В январе зарплаты были подняты на рекордные 50,5%. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил: "Мы не идем на компромисс по поводу роста. На борьбу с инфляцией требуется время”.

Рост инфляции 

Правда, эти усилия могут привести к обратному эффекту, усилив давление на цены, и в итоге инфляция всё-таки окажется давление на потребителей. Гизем Озток Алтынсач, главный экономист турецкой бизнес-ассоциации Tusiad, написала в одной из соцсетей, что ”инвестиции слабые, поэтому инфляция растет”. Вместо того, чтобы ограничить рост цен, управляющий Центральным банком Шахап Кавчыоглу воздерживается от ужесточения денежно-кредитной политики, снизив ставки на 500 базисных пунктов в конце прошлого года. Резкое снижение ставок в этом месяце привело к тому, что доходность турецких облигаций упала до минус 67% с учетом инфляции. Денежно-кредитное стимулирование поддержало спрос и кредитование в экономике, где на расходы домохозяйств приходится больше половины производства. По данным Межбанковского карточного центра, использование турецких кредитных карт для покупок выросло в апреле-июне на 112% по сравнению с прошлом годом. 

Что еще стало известно из отчета о ВВП за второй квартал года: 

- ВВП в годовом исчислении вырос до $828 млрд во втором квартале года по сравнению с $793 млрд в предыдущие три месяца;

- экспорт в годовом исчислении вырос на 16,4%, импорт - на 5,8%, а государственные расходы увеличились на 2,3% по сравнению с годом ранее;

-валовое накопление основного капитала, показатель инвестиций со стороны бизнеса, вырос на 4,7% в годовом исчислении. 

- доля оплаты труда в структуре ВВП снизилась с 32,6% в предыдущем году до 25,4% в текущем году. По словам профсоюза DISK, снижение связано с ростом инфляции и пандемией COVID-19.

Расцвет туризма стал еще одной причиной роста: количество прибытий и расходов увеличилось более чем на 100%. Согласно данным, опубликованным Turkstat, ежегодный рост сектора услуг составил во втором квартале 18,1%. Однако внезапный всплеск роста едва ли продлится долго. Аналитики прогнозируют, что рост ВВП в годовом исчислении может упасть до 3,3% в текущем квартал и до 1,3% в последние три месяца года. Признаки замедления уже наблюдаются в производственном секторе и сектора розничной торговли. Условия ведения бизнеса среди турецких производителей в прошлом месяце ухудшились до показателей первой волны пандемии коронавируса. 

Потеря динамики 

Угроза рецессии в Европе вызывает опасения в Турции, поскольку ЕС - основное направление турецкого экспорта. Центральный банк уже заявил о ”некоторой потере динамики” в экономике, обосновывая решение снизить ставки в этом месяце. Крайне мягкая денежно-кредитная политика может сыграть злую шутку с Турцией. Экономисты из ING Bank AS предупреждают, что ”более высокая премия за риск на финансовых рынках и растущие макроэкономические риски оказывают давление на внутренний спрос”.  ”ВВП за второй квартал отражает высокий потребительский спрос и продолжающуюся поддержку со стороны внешнего спроса, - говорит Мухаммет Мерджан, главный экономист ING по Турции. - Однако во второй половине года мы видим, что динамика уже не такая: покупательская способность падает, а глобальный фон менее благоприятен”.

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