МАГАТЭ: Иран задействовал второй каскад центрифуг IR-6 для обогащения урана

31 авг. 22:22

Иран начал обогащать уран уже на втором из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6, действующих на подземном объекте в Натанзе, пишет агентство Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

В понедельник 29 августа международное агентство сообщало, что Иран начал обогащать уран на одном из трех каскадов центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном объекте в Натанзе, речь шла о каскаде из 174 машин для обогащения урана до 5%.

По данным МАГАТЭ, на втором каскаде уран также будет обогащаться до 5%.

Третий каскад пока бездействует.