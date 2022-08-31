"Мечта" решила не предлагать кандидата на пост народного защитника

31 авг. 21:59

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" решила не выдвигать своего кандидата на пост омбудсмена, рассказал лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

"Мы полностью доверим это оппозиции и неправительственному сектору", - цитирует его Sputnik Грузия.

Политик предупредил, что оппозиция захочет саботировать и искусственно блокировать процесс, не предлагая кандидатов, тогда "Мечта" все-таки выдвинет своего представителя.

Напомним, срок полномочий омбудсмена Нино Ломджария заканчивается в декабре. Для избрания нового кандидата требуется поддержка минимум 90 депутатов, у "Мечты" же всего 80 представителей в парламенте.