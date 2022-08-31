Из Минвод запустят прямые авиарейсы в Оренбург 

31 авг. 21:16

Авиакомпания Nordwind Airlines с октября запустит рейсы по маршруту Минеральные Воды-Оренбург, которые будут выполняться дважды в неделю.

"Nordwind расширяет программу полетов из Минеральных Вод. Новые рейсы осени-Минеральные Воды-Оренбург", - сказали в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы будут выполняться с 6 октября дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Вылет из Минвод – в 10:20 по московскому времени, прибытие в Оренбург - в 14:55 по местному времени, продолжительность полета составит 2 часа 35 минут. Вылет в обратном направлении — в 00:10 по местному времени с прибытием в Минводы в 01:10 по московскому времени (в пути 3 часа).

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.