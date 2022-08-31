Россиянам в ближайшее время закроют въезд в Эстонию

31 авг. 21:55

Мы с региональными партнерами намерены закрыть въезд большинству россиян в ближайшее время, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Я очень буду приветствовать решения в ближайшие дни, будущие недели, в которых мы, в полном соответствии с правилами шенгенских виз, запретим въезд на территории наших стран для этих людей из России, неважно, выданы визы в Эстонии или другой стране шенгенской зоны", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, несмотря на решение ЕС по вопросу выдачи виз в Эстонии примут решение через сотрудничество с соседями, основанное на "компетенции стран из соображений национальной безопасности".