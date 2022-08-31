Спад ВВП России продолжает замедляться

31 авг. 21:24

Спад российского ВВП в июле замедлился до 4,3% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".

"По оценке Минэкономразвития России, в июле снижение ВВП замедлилось до 4,3% год к году после 4,9% год к году в июне", - уточняется в нем.

За первые шесть месяцев текущего года экономика снизилась на 1,1% в годовом выражении, утверждают в МЭР РФ.

В министерстве пояснили, что в прошлом месяце экономическая активность поддерживалась за счет продолжающегося роста в добывающей промышленности, а также динамики в сельском хозяйстве, важную роль сыграло и существенное улучшение показателей строительства.