Танцевальный зал впервые за полвека капитально отремонтировали в Нальчике

31 авг. 20:59

Здание танцевального зала впервые с 1971 года капитально отремонтировали в Нальчике по нацпроекту "Культура", рассказали в пресс-службе мэрии.

Работы велись с конца 2020 года, финансирование было рассчитано на три года.

Была заменена кровля, усилены несущие конструкции, облицован фасад, заново облицованы стены, потолки и полы во всех помещениях. Рабочие заменили витражные окна, привели в порядок вход, смонтировали лифт для маломобильных групп населения.

Внутри установлено современное оборудование для вентиляции и кондиционирования, заменены системы водоснабжения, электроснабжения и отопления, установлены противопожарная система и система видеонаблюдения.

Все основные конструктивные пропорции здания остались неизменными. Одна из главных его деталей строения - "танцующая пара" - после реставрации вернулась на прежнее место.