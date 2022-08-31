Россия и Иран обсудили сирийское урегулирование

31 авг. 20:53

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил со своим иранским коллегой Али Асгар Хаджи развитие ситуации в сирийском урегулировании, сообщает пресс-служба МИД России.

"В ходе предметного обсуждения актуальной ближневосточной проблематики особое внимание было уделено развитию ситуации в сирийском урегулировании. При этом была акцентирована важность продолжения тесной координации усилий Москвы и Тегерана, а также дальнейшего конструктивного взаимодействия в рамках астанинского процесса, гарантами которого выступают Россия, Иран и Турция", - сказано в сообщении.

Также политики затронули ситуацию в Ираке, Йемене и странах Персидского залива. "В связи с этим отмечена востребованность инициативных предложений по выработке концепции обеспечения коллективной безопасности в данном субрегионе и констатирована неизменная готовность российской стороны к активному содействию обеспечению здесь мира и стабильности", - добавили в пресс-службе.