Ставрополье нарастит производство мучных изделий 

31 авг. 20:45

Ставропольский край намерен наращивать производство мукомольно-крупяной продукции, - сообщил председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"В мукомольно-крупяной отрасли планируется реализация пяти инвестиционных проектов на сумму более 1 млрд рублей. Это и строительство новых производств, и модернизация имеющихся", - написал Полюбин в своем Telegram-канале.

В числе этих проектов - строительство мельницы производительностью 500 т/сутки в поселке Терек ООО "КФХ "Агат", модернизация комплекса ООО "Витал Продукт" по переработке зерна кукурузы, модернизация производств и на АО "Хлебокомбинат "Георгиевский" и ОАО "Пятигорский хлебокомбинат".

Как уточнил Полюбин, мукомольные предприятия региона в январе-июле текущего года показали значительный рост производства - в 1,4 раза. Мощности ставропольских мукомольных предприятий позволяют перерабатывать более 1 млн т зерна и выпускать до 800 тыс т муки в год, но по итогу 2021 года они были загружены только на 38% и произвели всего 304 тыс т.