Махачев считает, что его соперник не верит в свою победу

31 авг. 20:17

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что бразилец Чарльз Оливейра, с которым ему предстоит подраться в октябре, не верит в собственный триумф.

"Я не думаю, что он сам верит, будто может меня победить. Знаете, когда он одолел Майкла Чендлера, то никогда не произносил моего имени, понимаете? Он упоминал Дастина Порье, но никогда не произносил моего имени. Был еще Нейт Диаз, много раз он вызывал Конора Макгрегора, но никогда не произносил моего имени", - сказал он в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.

По его словам, бразильцу предстоит непростой поединок, так как готов "уложить соперника, удержать его там и разбить". "Я ужасный оппонент для всех. Все это знают", - добавил Махачев.