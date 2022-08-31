Хикмет Гаджиев: Баку высоко ценит роль Брюсселя в нормализации отношений с Ереваном

31 авг. 20:17

Азербайджан высоко ценит роль председателя Евросовета Шарля Мишеля и его команды в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Мы высоко ценим роль председателя Евросовета Шарля Мишеля и его команды в содействии переговорам по подписанию мирного договора и нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", - пояснил он.

Хикмет Гаджиев напомнил, что Ильхам Алиев неоднократно подтверждал позицию Азербайджана по этому вопросу.

Напомним, сегодня в Брюсселе прошла четвертая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля.