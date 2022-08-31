Годовая инфляция в России замедлилась до 14,31%

Дефляция в РФ за неделю с 23 по 29 августа ускорилась с 0,15% до 0,16%, следует из данных Росстата.
С начала уходящего месяца потребительские цены в России снизились на 0,54%, с начала года они увеличились на 10,38%.
В годовом выражении инфляция на 29 августа достигла 14,3%.
В Минэкономразвития уточнили, что инфляция в РФ с 23 по 29 августа замедлилась до 14,31% в годовом выражении, неделей ранее она составляла 14,6%.
Напомним, в проекте прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года уровень инфляции к концу 2022 года ожидается на уровне 13,4%.