Годовая инфляция в России замедлилась до 14,31%

31 авг. 19:46

Дефляция в РФ за неделю с 23 по 29 августа ускорилась с 0,15% до 0,16%, следует из данных Росстата.

С начала уходящего месяца потребительские цены в России снизились на 0,54%, с начала года они увеличились на 10,38%.

В годовом выражении инфляция на 29 августа достигла 14,3%.

В Минэкономразвития уточнили, что инфляция в РФ с 23 по 29 августа замедлилась до 14,31% в годовом выражении, неделей ранее она составляла 14,6%.

Напомним, в проекте прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года уровень инфляции к концу 2022 года ожидается на уровне 13,4%.