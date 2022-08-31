На заводе в Алматы взорвался газ, есть жертвы

31 авг. 19:44

Газовоздушная смесь взорвалась на заводе по выпуску теплоизоляционных плит недалеко от Алматы, сообщает пресс-служба департамента по ЧС Алматинской области.

Сообщение о взрыве на заводе "PolpanInsulation" поступило в ведомство утром. Как отмечается, произошло загорание обшивки, обрушение кровли и стены общей площадью 400 кв м.

"В результате ЧП один человек погиб, пятеро получили травмы средний тяжести. Возгорание локализовали в 10:35 по местному времени и ликвидировали в 10:50" – сказано в сообщении.

В ДЧС отметили, что в ликвидации огня участвовали 15 спасателей, полиция, 3 бригады скорой помощи и 4 единицы техники, а также другие службы взаимодействия.