Глава МИД Ирана прибыл в Москву с "тайным посланием"

Сегодняшние московские переговоры главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым продолжались около двух часов. Спектр тем был достаточно широким. Речь шла не только о двусторонних отношениях, хотя центральной темой встречи было экономическое сотрудничество между двумя странами и предстоящее заседание межправительственной комиссии, которое состоится в Москве в ближайшее время.

По Сергея Лаврова, работа над большим межгосударственным договором сейчас находится на завершающей стадии. Глава МИД РФ отметил, что параллельно идет работа над документом о долгосрочном сотрудничестве в области экономики и о соответствующей дорожной карте. Здесь следует обратить внимание на цифры. Товарооборот России и Ирана за шесть месяцев составил 2,7 млрд долларов. Это на 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, с большой долей вероятности, товарооборот по итогам этого года превысит прошлогодний результат и может составить почти 5 млрд долл. В деле последующего увеличения роста товарооборота может сыграть роль и интеграция платежных систем "Мир" и иранской Shetab. Разговор об этом зашел еще в марте, когда Запад ввел санкции против российской национальной системы платежных карт (НСПК) и запретил операции систем Visa и MasterCard на территории РФ. Эксперты неоднократно отмечали, что внедрение иранской платежной системы в России и российской в Иране положительно повлияет на торгово-экономическое взаимодействие между представителями бизнеса на разных уровнях. К тому же, это облегчит жизнь обычным гражданам, проживающим как в России, так и в Иране. Главы внешнеполитических ведомств на пресс-подходе отметили, что сейчас на этот счет ведутся предметные переговоры на уровне центральных банков. "Они общались в июле и договорились о своего рода "дорожной" карте, которая будет приводить нас к этому результату. Я уверен, что это состоится достаточно скоро", - заявил Сергей Лавров.

Международная повестка

Международная повестка еще никогда не была такой широкой, когда речь заходила о российско-иранских отношениях: касалась она и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в котором Россия принимает активное участие, и сотрудничества на Южном Кавказе и даже Украины. Вопрос иранской ядерной программы продолжает оставаться актуальным для Тегерана, особенно сейчас, когда до сих пор остается непонятным, вернется ли Вашингтон в ядерную сделку или нет. При этом, как заявил Сергей Лавров, Россия полностью поддерживает позицию Ирана на его переговорах с США. Условия, которые Тегеран выдвигает Вашингтону, продолжают оставаться железобетонными и основополагающими. Во-первых, Иран требует письменных гарантий от США по невыходу из СВПД; во-вторых, международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) должно прекратить расследование, касающееся ядерной деятельности ИРИ в начале 2000-х. Политизированность и субъективность, к которым, по мнению иранской стороны, прибегает МАГАТЭ в Тегеране считают недопустимыми. Глава МИД Ирана так и заявил в Москве о неприемлемости для ИРИ необоснованных обвинений со стороны МАГАТЭ после возвращения всех сторон к СВПД. Словом, Тегеран дал четко понять, что вернется к ядерной сделке после решения всех вопросов, касающихся производства и добычи атома.

Министры не обошли стороной и аспекты регионального характера. Со стороны представителей СМИ на пресс-подходе глав дипломатических ведомств был затронут и вопрос транспортных связей на Южном Кавказе. Для Ирана, граничащий как с Азербайджаном, так и с Арменией, этот вопрос остается существенным. Как отметил Сергей Лавров, трехсторонняя рабочая группа в составе представителей Азербайджана, Армении и России существенно продвинулась в вопросе достижения договоренностей по проблематике разблокировки транспортных связей в регионе. По словам Лаврова, она работает ритмично, одновременно со встречами по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. "Эта трехсторонняя рабочая группа, созданная по решению трех президентов от 9 ноября 2020 года, существенно продвинулась в достижении договоренностей. Они, надеюсь, в самое ближайшее время уже будут оформлены. Что особо важно, эта работа проводится не в вакууме, не изолировано, а в тесной увязке с более широкими транспортными проектами, включая проект коридора "Север-Юг", в котором заинтересованы и наши иранские партнеры", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Вопрос международного транспортного коридора "Север-Юг" продолжает оставаться на повестке дня

На протяжении последних пят лет не утихают споры о том, когда же проект будет запущен в полной мере. После того, как Азербайджан еще в 2017 году выделил 500 млн долларов для постройки отрезка железнодорожного маршрута на участке между городами Решт и Астара, работы ускорились. Однако введение санкций против Ирана в мае 2018 года администрацией Трампа, последующий экономический кризис в ИРИ и пандемия коронавируса сыграли свою роль в торможении реализации проекта. В этом году стало известно, что и Россия выделит сумму в размере 1,5 млрд долларов для достройки участка 147 км пути, а вдобавок обеспечит соответствующей техникой, способствующей скорейшему налаживанию инфраструктуры. В свою очередь, Абдоллахиян отметил, что Иран имеет очень привилегированное геополитическое положение. "Укрепление транзитных путей, в том числе и диверсифицированных линий "Север-Юг", мы воспринимаем в качестве важного фактора для развития, а также для продовольственной безопасности в этом регионе", - добавил глава МИД Ирана. Он также заявил о готовности завершить строительство незаконченного участка Решт – Астара. Министры вселили надежду на то, что проект все же будет запущен в ближайшее время, причем сразу в трех вариантах: через Азербайджан, морскими перевозками через Каспий по нейтральным водам и через страны Центральной Азии. Если два последних маршрута уже работают, но доставка грузов проходит дольше, то первый путь через Азербайджан будет оптимальным - перевозка товаров займет меньше времени.

Неожиданным нюансом на переговорах двух министров оказался "украинский кейс"

Иран старается максимально дистанцироваться от этой темы, хотя верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране чуть больше месяца назад четко обозначил свою позицию. В Исламской республике стараются не комментировать этот аспект. Абдоллахиян заявил, что один из европейских лидеров попросил Тегеран о посредничестве с Россией по вопросу Украины. А если точнее, то некий европейский лидер, имя которого он не стал разглашать, обратился с просьбой к президенту Ирана Эбрахиму Раиси доставить в Москву послание по украинскому конфликту. То же самое написал в одной из соцсетей и заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди. Чуть позже иранское государственное информационное агентство ISNA со ссылкой на свои источники сообщило, что этим европейским лидером был президент Франции Эммануэль Макрон. Абдоллахиян рассказал, что предложения касались "помощи миру и спокойствию, а также прекращению боевых действий". Он обсудил все аспекты этого послания с Лавровым во время беседы, но других подробностей приводить не стал. Дипломат отметил, что страна готова оказать содействие в урегулировании ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявив, что Тегеран предлагает любую помощь, которая поможет установить "мир и спокойствие" около ядерного объекта. Абдоллахиан полагает, что стороны должны использовать все возможности, чтобы урегулировать конфликт.

За последние полтора месяца среди журналистов и экспертов активно обсуждалась тема закупки Россией иранских беспилотников

Многие были уверены, что Москва и Тегеран официально признают этот факт и даже ссылались на западные СМИ, уверяя, что Россия уже использует беспилотники. Однако официально эта информация так и не подтвердилась. Во всяком случае, на встрече двух министров тема беспилотников не поднималась, о чем на своем брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, эта тема искусственно вбрасывалась в американские средства массовой информации, в том числе Washington Post, и искусственно раскручивалась. Захарова также отметила, что этот вопрос не поднимался на встрече Путина с иранским руководством в Тегеране 19 июля.

Надо сказать, что и без беспилотников, Россию и Иран связывает многое, особенно на фоне беспрецедентного давления Запада на обе страны. Визит главы иранского МИД не стоит расценивать как обычный с точки зрения "сверки часов". Как отметил на днях обозреватель The Wall Street Journal Бенуа Фокон, укрепление связей между Россией и Ираном тревожит США: в Вашингтоне считают, что подобное сотрудничество поможет смягчить последствия санкций, так как Москва и Тегеран получают новые рынки сбыта. Помимо рынков, политика в регионе будет совсем не той, к которой стремились американцы долгое время, и спектр тем, поднятый иранским высокопоставленным дипломатом на встрече с главой МИД России лишь подтверждает этот тезис.