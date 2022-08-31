Мишель: Азербайджан и Армения предприняли немало шагов по продвижению договоренностей

31 авг. 19:18

Азербайджан и Армения предприняли немало шагов по продвижению договоренностей, достигнутых во время предыдущей встречи президента АР Ильхама Алиева и премьер-министра РА Никола Пашиняна при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. Об этом говорится в заявлении европейского политика по итогам прошедшего сегодня в Брюсселе четвертого раунда переговоров.

По его словам, участники встречи сосредоточились на последних событиях на Южном Кавказе и отношениях между Евросоюзом и обеими странами.

Мишель обратил внимание, что обмен мнениями был открытым и продуктивным, выразил благодарность за это обоим лидерам, указал, что был рассмотрен весь комплекс вопросов повестки дня.

"Отрадно видеть, что было предпринято немало шагов по продвижению договоренностей, достигнутых во время нашей последней встречи", - заявил председатель Евросовета.

Политик сообщил, что стороны договорились активизировать предметную работу по продвижению мирного договора и поручили министрам иностранных дел провести в течение месяца встречу для проработки проекта документа.

Мишель указал, что на встрече подробно рассматривались гуманитарные вопросы, включая разминирование и судьбу пропавших без вести.

Председатель Евросовета пояснил, что главы государств рассмотрели продвижение по всем вопросам, связанным с делимитацией границы, и то, как лучше всего обеспечить стабильность ситуации, отметил, что очередное заседание комиссии по делимитации состоится в ноябре в Брюсселе.

По словам Мишеля, участники переговоров ознакомились и с ходом обсуждения условий разблокирования транспортных связей.

Политик обратил внимание на важность подготовки населения с обеих сторон к долгосрочному устойчивому миру.

"ЕС готов и дальше усиливать свою поддержку долгосрочного устойчивого мира. ЕС также будет продолжать настаивать на ускорении экономического развития на благо обеих стран и их населения", - заявил председатель Евросовета.

Стороны договорились провести новую встречу в таком формате до конца ноября.