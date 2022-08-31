"Кяпаз" не смог договориться с Диниевым о назначении

31 авг. 19:02

Азербайджанский специалист Шахин Диниев отказался возглавить футбольный клуб "Кяпаз".

Контракт для 56-летнего наставника был готов, однако ему не понравились условия работы.

"Мы вели переговоры на протяжении трех дней, но не договорились по некоторым условиям. Поэтому прекратили переговоры с клубом", - цитирует Диниева Azerisport.com.

Напомним, после 4 туров клуб из Гянджи занимает в турнирной таблице чемпионата Азербайджана последнее место с нулем набранных очков. Ранее пост наставника команды покинул Яшар Вахабзаде.