Ереван: Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились продолжить переговоры по разработке мирного соглашения

31 авг. 18:56

Правительство Армении распространило пресс-релиз по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошедшей сегодня в Брюсселе при посредничество председателя Евросовета Шарля Мишеля.

В нем говорится, что главы государств достигли ряда договоренностей. В частности, стороны намерены на уровне министров иностранных дел продолжить предметные переговоры по разработке текста мирного соглашения, соответствующая встреча глав МИД состоится в течение месяца.

Помимо этого, на переговорах рассматривались вопросы, связанные с установлением судьбы пропавших без вести, делимитации и демаркации границ, разблокировки коммуникаций в регионе, послевоенного урегулирования.

В правительстве Армении уточнили, что очередное заседание комиссии по делимитации и вопросам приграничной безопасности пройдет в ноябре 2022 года в Брюсселе. Следующая встреча на уровне лидеров также состоится в ноябре.