Миллер рассказал, из-за чего "Северный поток" работает на 20%

31 авг. 18:41

Санкции против России сделали невозможным капитальный ремонт турбин на отправной компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток" - КС "Портовая", сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

В последнее время на газопроводе действовал и вырабатывал свой межремонтный пробег только один агрегат, сегодня ночью он был остановлен для техобслуживания.

"Это связано с тем, что единственный агрегат должен работать в штатном безаварийном режиме до вывода его в капитальный ремонт. И поэтому в рамках текущих работ очень важно, чтобы были определены все технические и технологические риски, которые своевременно было бы необходимо устранить", - цитирует Миллера "Интерфакс".

Председатель правления "Газпрома" добавил, что КС "Портовая" сейчас загружена на 20%, причем из-за антироссийских санкций, огромное количество которых создало "санкционную запутанность". По его словам, авторы санкций попали в созданную ими же санкционную ловушку.