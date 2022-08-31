Боррель рассказал о политическом решении ЕС о заморозке упрощения визового режима с Россией

31 авг. 18:19

Главы МИД 27 стран Европейского союза вынесли политическое решение - полностью заморозить соглашение об облегчении визового режима с РФ, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге.

"Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы. Если кратко, визы можно будет получить, но в гораздо меньших объемах", - цитирует его ТАСС.

Дипломат пояснил, что этого подхода будут придерживаться все страны ЕС, что позволит не допустить "шоппинг виз" для россиян.

В то же время, уточнил Боррель, члены ЕС продолжат выдавать визы в индивидуальном порядке, и особенно "конкретным группам россиян".

Говоря об уже действующих шенгенских визах, глава дипломатии ЕС уточнил, что министры поручили Еврокомиссии проанализировать ситуацию с ними и представить предложения по ней.