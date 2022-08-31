Гарибашвили попрощался с послом Армении

В среду, 31 августа, состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и посла Армении в Грузии Рубена Садояна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации грузинского правительства.
В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в регионе.
Гарибашвили также поблагодарил Садояна за вклад в развитие отношений между Тбилиси и Ереваном, а также пожелал ему успехов в будущей деятельности.
Напомним, на прошлой неделе президент Армении Ваагн Хачатурян освободил посла Армении в Грузии Рубена Садояна от занимаемой должности. Его место займет Ашот Смбатян.