Гарибашвили попрощался с послом Армении

31 авг. 18:08

В среду, 31 августа, состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и посла Армении в Грузии Рубена Садояна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации грузинского правительства.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в регионе.

Гарибашвили также поблагодарил Садояна за вклад в развитие отношений между Тбилиси и Ереваном, а также пожелал ему успехов в будущей деятельности.

Напомним, на прошлой неделе президент Армении Ваагн Хачатурян освободил посла Армении в Грузии Рубена Садояна от занимаемой должности. Его место займет Ашот Смбатян.